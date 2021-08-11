政院堅發五倍券！柯文哲曝台灣底層受創「比去年慘十倍」 怒轟：連吃飯都有問題還談振興？

行政院擬採「振興五倍券」進行紓困，開放民眾繳納學雜費、補習班費用等，此舉是否真能帶動經濟再度引發討論。台北市長柯文哲批評，在餐飲業內用還須隔板、梅花座時，丟振興券怎會有用，時機點不對，因為台灣人民現在連吃飯都有問題，若從紓困直接跳到振興，豈不是笑話？

柯文哲認為，疫情發生後各產業遭重創， 如今要處理此經濟問題，須分為紓困、振興、轉型3層面來討論。去年台灣去年國內生產毛額（GDP）仍在上漲，不僅外銷訂單成長，房地產熱絡，股票更大漲至1萬2000點，事實真相卻是「貧富懸殊」，內需型服務產業共300萬的人口，薪資不僅沒漲還掉一點。

柯指出，去年狀況與今年不同，去年沒關閉餐廳，今年三級警戒後餐廳被下令禁內用，許多夜市攤商更是連續50天沒收入，這些人再加上家戶人口共有600萬人，處境比去年還慘，這些人要的是現金去繳生活費，這是紓困，解決此問題之後才有產業振興的問題。

「請問現在丟美食券、振興券有用嗎？」柯氣炸表示，這一刻若餐廳還在用隔板、採梅花座，推振興的時間點就不對，更坦言他現在開放餐廳內用，只是防止店家餓死，並沒打算讓生意變好，畢竟一直關下去會垮掉，目前僅能讓店家勉強維持生計。

不過，柯認為最大問題還是在於產業轉型，因為後疫情時代世界都變了，因此電商物流、無現金交易等一定要發展，因此他認為目前策略應該是「振興、紓困、轉型」，但這波爭議最大的點在於，對底層人民的紓困到底夠了沒有？連民進黨立委都有人主張發現金。

他舉例，去年北市共發出1200萬的急難救助金，今年1到7月就發了1.6億，顯見底層人民受創程度是去年的10倍以上，所以才需要那筆錢去繳學費和水電費，連吃飯都有問題，還講產業振興這不是笑話嗎？腦袋裝水泥？建議行政院花時間檢討，五倍券到底要紓困還振興？