高雄積極打造亞灣為「5G AIoT創新園區」，近日經濟部中小企業處舉辦「亞灣新創園」線上招商說明會，祭出「一免兩減半」第1年免租金、第2年半價的租金優惠，吸引近70位新創團隊、國際加速器及育成中心線上參與。

高雄市副市長羅達生指出，「亞灣新創園」為5G AIoT創新園區的國家級計畫中，培育新創發展最重要的場域。高市府也首創申請5G研發專網，結合高展館、流音中心、電競館、港埠中心、高軟園區等5大國際場館，以及中油、中鋼、台電、港務公司等4大國營事業，將提供全台最完整的5G AIoT驗證場域。

羅達生表示，將持續與經濟部攜手完善產業發展環境，不僅建置5G基礎設施、開闢高軟二期及亞灣新創園，更積極媒合「需求端」與「供給端」，鎖定各領域產業之指標性廠商積極招商，並攜手台電、中油、中鋼和港務公司等在地龍頭產業，舉辦相關技術研討會釋出商機，透過「以大帶小」機制，帶動產業創新應用。

高市經發局長廖泰翔說明，「亞灣新創園」位於高軟一期園區內，將於10月啟用，進駐園區將可享有「一免、兩減半」優惠補助，也就是第1年免租金、第2年半價，盼吸引優秀5G、AIoT、智慧內容、體感科技、海洋觀光等新創業者進駐，受理申請至8月20日止。

廖泰翔表示，期待更多優秀新創團隊落地高雄，歡迎踴躍加入5G國家隊，共創「北林口、南亞灣」的創新創業生態系，打造亞灣新創園成為5G AIoT新創國家級訓練中心，合作打國際盃。