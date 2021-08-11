北市社會局長周榆修。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲11日宣布，教育局、社會局轄下部分場館解封，圖書館容留人數提升至40％，動物園每日入園上限提高至6000人，天文館提升至450人，兒童新樂園提升至2400人，親子館也開放入館。

柯文哲表示，12日起，教育局轄下場館進一步開放，戶外場地容留人數上升提高至100人，網球、羽球可開始雙打，籃球因近距離接觸，因此仍暫時停止，圖書館容留人數從20％上升至40％，動物園從每日入園3600人提升至6000人，天文館從150人提高至450人、但要預約制。

柯說，兒童新樂園從每日入園1600人提高至2400人，會慢慢放寬，他怕一下放太快，會出問題；社會局轄下親子館也會說明，因9月準備開學，學校不再支援打疫苗，請至醫院或花博打疫苗，學校會清消，讓學校回歸正常使用。

教育局長曾燦金表示，有4個社教育樂場館解封，動物園恢復正常的預約制，每日入園預約人數3600人提高至6000人，遊園列車採梅花座、規畫戶外飲食區，但室內餐廳、貓纜動物園南站、以及和動物近距離接觸的區塊都暫停開放。

曾燦金說，市立圖書館14日起，周二至周六、周日至周一都有不同時間開放，館內席位降載25％，入館人流降載提升至40％；兒童新樂園採預約制，人數提升至2400人，但一些親水設施、室內表演場館、遊戲場不開放，園區內會有指定的用餐區塊；天文館14日起預約制、解封，每日450人提升至上限900人，開放式式探險軌道車、立體劇場開放，指定的休息區可飲食，室內採梅花座。

曾說，學校運動場館、泳池開放，12日起20個學校委外的21個案子開放，羽球場、泳池、桌球室、健身中心開放，但仍有人流管制，每2.25平方公尺1人，游泳課10人以下、小班制，每10平方公尺1人，水質會有基本規範，不開放附屬設施，包括淋浴間、蒸氣室、烤箱、冷熱水池、spa池。

曾說，學校運動場地12日起開放運動選手可返校訓練，包括游泳池也10人以下，但不開放租借，17日起戶外容留開放100人上現，網球、羽球場可鬆綁雙打。

社會局長周榆修說，17日起開放三類場館，第一類親子館開放入館，但各類活動課程仍暫停，單場次館內人數不得超過50人，採網路預約，根據規模不同規範，網上有公告指引，原本外展服務、親子課程仍暫停。

周榆修說，第二類育兒友善園，每館開放3至5對親子入館；第三類兒少據點，開放課輔據點使用，分組分流，降載50％，保持1.5公尺社交距離，仍停辦各類活動課程，三類場館17日起採網路電話預約，開館前應完成防疫檢查表，由社會局備查，沒打疫苗滿14天，必須每周快篩陰性，提供3日內陰性證明，要實聯制，場次跟場次間會清消，館內禁止飲食，其他配合中央防疫指引，疫情維持二級下，會一步步開放。