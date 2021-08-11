金管會鬆綁小額終老終身壽險限制，從原本每人一生只能買2張放寬到3張，保額上限從50萬提高至70萬元。台灣人壽表示，無論是銀髮熟齡族群、新手爸媽或小資族，每日僅用銅板價即可投保「小額終老終身壽險」，7月份網路投保「新e點愛小額終身壽險」件數成長5倍，尤其在40歲以上族群，投保件數更大增6倍。

以台灣人壽賣最好的「新e點愛小額終身壽險」為例，具有第一，繳費年期有6年、10年、15年、20年期四種選擇、第二，可投保年齡涵蓋20足歲至63歲且免體檢、第三，首期使用全國繳費網享有1％保費折減、第四，可搭配傷害險附約，已經購買或是首購族，可再增加保障，不分族群都能得到更完善的保障等特色。在7月新制上路後，平均投保金額更增加20萬，其中超過20％都是曾經投保小額終身壽險的保戶。

台壽指出，小額終身壽險是配合政府政策推出的保險商品，可補足國人壽險缺口，最大特色是承保年齡放寬、保費低廉，核保相對簡易，適合想買基本壽險，但有經濟考量的族群。透過台灣人壽網路投保，具便利、快速、即時等優點，只要回答簡單問項、無須體檢，就能即時取得核保結果。台灣人壽建議，民眾可盡早投保保費較低的小額終身壽險，除可減輕支付壓力外，還能盡早獲得保障，再隨著人生階段變化帶動收入成長後，進一步規畫其他壽險。

以35歲新手媽媽為例，投保台灣人壽「新e點愛小額終身壽險」並附加「e點愛小額傷害保險附約」，小額終身壽險保額70萬元，繳費年期20年，加上傷害險附約保額10萬元，年繳16661元，平均每天不到50元，超高CP值；若於投保期間不幸意外身故，可申請保險金理賠80萬元，對於壽險相關規畫不足者而言，是提升保障的好選擇。