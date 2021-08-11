中磊(5388)今(11)日召開法說會，累計上半年每股獲利1.22元，為歷年同期新高，展望下半年，總經理王煒認為，訂單能見度、產業發展都相當不錯，但缺料問題才是關鍵，會壓縮毛利率，但因向客戶反映成長上揚，毛利率會力守上半年表現，預計缺料全面舒緩恐要等到明年第一季。

中磊2021年第二季營收為100億元，較去年同期營收92.5億元、成長8%，季成長4%。單季營業利益達1.9億元；歸屬母公司稅後淨利為1.7億元，季成長19%。以加權平均股數約250百萬股計算，每股稅後盈餘為0.66元。

中磊上半年合併營收為196億元，較去年同期營收160.6億元，年成長率達22%，締造歷年同期新高紀錄。累計上半年營業利益為3.7億元，上半年歸屬母公司稅後淨利為3.1億元。以加權平均股數約250百萬股計算，累計上半年每股稅後盈餘為1.22元。

展望下半年，王煒表示，疫情帶動的遠距上班需求，目前尚無疲軟跡象，客戶端持續拉貨，不過今年受到缺料、航運漲價問題，恐壓縮毛利，但下半年因缺料、航運等成本上升，中磊會陸續向客戶反映，有利於支撐毛利率力守上半年表現，整體營運預計還是往上走，缺料問題也可望逐季趨緩。

網通產業苦受主晶片缺貨所苦，總經理王煒表示，第三季出貨多少主要就是原料的供應而定，主晶片交貨交期已經從1月的36周拉長到現在的50周，現在手中幾乎是空手的狀況，第三季儘管訂單能見度高，但在缺料下還是很辛苦，比較困難的就是PMIC(電源管理IC)，缺料下會出現長短料的問題，後續只要原料可以順利近來，第三季、第四季都有機會成長，全面緩解可能要明年第一季。

另一方面，王偉也指出，因缺料問題，也將帶動WiFi6的升級，有鑑於高階製程晶圓缺料相對緩和，比起WiFi5受到原料缺貨下有能見度不足有風險，客戶傾向選擇WiFi6較為保險，故預計今年WiFi6產品佔整體WiFi產品將逾5成。