基因檢測大廠金萬林(6645)受惠新冠肺炎疫情相關產品熱賣，上半年營收2.46億元，成長108.72％；歸屬母公司稅後淨利3,483萬元，扭轉過去三年的虧損情況；EPS 1.18元。

金萬林近年積極拓展精準醫療業務，投入開發分子檢測平台，因新冠肺炎疫情爆發，迅速研發設計出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，由於試劑產品為自行開發，毛利率遠高於代理儀器設備，上半年試劑出貨大幅增加，不僅營收規模擴大，平均毛利率更拉高至41.88％，較去年同期大增19.57個百分點，營業利益由負轉正，扭轉過去三年虧損的狀況。

雖然國內疫情趨緩，但防疫工作並不會鬆懈，許多環境場所及院內的相關人員均需定期做核酸檢測，試劑的需求持續成長。金萬林研發的新冠肺炎檢測試劑，不僅可以定量還可以分型，區分出變種病毒株，獲得多家醫院使用。金萬林銷售新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器、輔導系統化報告產出設置給近30間合作醫療院所及檢測中心，出貨穩定增加反應在下半年營收的增長。

金萬林持續在精準醫療業務上有新進展，旗下精準醫療分子檢測實驗室已於今年五月獲衛服部食藥署(TFDA)精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務(Laboratory Developed Tests and Services, LDTS)認證，近日已與多間合作檢測抗疫之醫療院所簽約，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療分析，布局後疫情市場，持續推進公司營運長期成長動能。