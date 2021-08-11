中保科(9917)上半年每股盈餘2.73元，創歷史同期新高。110年上半年合併營收為69億9,193萬元，年成長3.88%，營業淨利為13億3,952萬元，較年成長5.78%；稅後淨利為12億2,710萬元，年成長13.6%。

中保科第二季營收為34億5501萬元，淨利為6億2,702萬元，年成長15.34%，每股盈餘為1.4元。中保科表示，除了本業營收穩定外，也受惠持有國產採權益法認列投資收益增加。中保科技集團在今年於營業收入、營業淨利及稅後淨利表現均穩健成長，再創歷史新高紀錄。中保科技表示，上半年營收表現穩定成長，主要受惠於智慧城市、智慧防災與智慧停車業務，加上中保好生活App物業管理平台上線，提供從物聯網到家庭社區的點線面動能。

展望今年，中興保全科技副董事長林建涵說，中保無限+搭配中保好生活App，提供從物聯網到家庭社區的雙引擎動能，意味著中保科技集團從硬體(科技保全系統)到軟體(物業管理平台App)的全方位服務，從過去服務企業、商家連鎖店到如今也走進消費者、大樓社區，從食醫住行都能提供解決方案。