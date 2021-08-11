華碩(2357)公布第2季財報，受惠於市場需求強勁，及匯兌收益的挹注，華碩今年第2季稅後淨利達113.7億元，季增16%，年增114%；每股盈餘（EPS）達15.3元，創單季新高。華碩第2季毛利率21.4%，季減0.6個百分點、年增5.1個百分點；營業利益率11.2%，季增0.5個百分點、年增5.5個百分點。

受到全球新冠疫情影響，帶動遠距辦公及線上教學需求，個人電腦及筆記型電腦的需求大增。華碩今年第2季合併營收達1203.76億元，季增11%、年增42%；營業利益則是交出135.33億元的好成績，較上季增加17%，年增179%。在業外收益部分，則有14.23億元，其中，匯兌收益達16.25億元，較第1季增加14%。華碩本季還認列了子公司亞旭電腦8.84億元的虧損。

累計華碩上半年營收達2284.8億元，年增53.2%，毛利率21.7%，年增5.33個百分點，營益率10.98%，年增5.8個百分點，稅後純益211.61億元，年增241.1%，每股盈餘28.5元。

華碩預估，第3季PC產品營收將季增15%至20%，年增10%；零組件產品營收將季減5%至10%，但年增10%。