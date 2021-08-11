歐股周三續上揚，有望迎來近兩個月最長的連漲紀錄。銀行股和礦業股的上漲，支撐了投資人近日因財報季的樂觀信心。

周三早盤泛歐Stoxx 600指數漲0.46點或0.10%，為472.78點。該基準指數正走在連八漲的路途，並且天天創歷史新高。

礦業股上漲0.7%，漲幅較大。另外穩定的政府債券殖利率，支撐了銀行股表現。

主要個別股市皆揚升。德國Dax指數漲0.11%；法國CAC指數漲0.25%；英國FTSE指數漲0.40%；義大利FTSE MIb指數漲0.40%。

荷蘭銀行(ABN Amro)上漲3.2%。該行表示，隨著本國經濟復甦，協助該行淨利表現優於預期，荷銀決定恢復派息。

英國網路安全公司Avast漲3.2%。美國競爭同業諾頓LifeLock同意以最多86億美元收購該公司。

全球最大的風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)下跌4.7%。由於供應鏈中斷和成本上升，該公司未能實現第二季營業利潤預測，並下調了2021年展望。