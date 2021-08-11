誠正中學桃園分校（現更名為敦品中學）改制期間，爆發學生鬥毆、搖房、聚賭等重大違規事件，經監委葉大華、王美玉、紀惠容調查發現，校方濫用隔離房及施用戒具違法懲處，又未積極尋求外界專業資源協助，提案糾正法務部矯正署。

行政院於2019年7月核定少年輔育院全面改制矯正學校，投入大量預算並擴增人員編制，如今桃園、彰化兩所誠正中學分校於今年8月正式改制為敦品中學、勵志中學。

3位監委表示，預備改制期間，桃園分校學生先是爆發鬥毆、搖房、性侵等嚴重事件，而後又有管教人員縱容「生對生」12打1及7打1的集體霸凌事件，於過年期間再發生集體聚賭與討債事件，因此分別在去年8月、12月立案調查。

調查發現，監察院函請法務部說明桃園分校，自2019年7月31日改制前至今年4月20日止發生收容學生集體騷動、搖房及暴力衝突事件的案件數據，但實際案件數迄今仍無法確知，凸顯該校矯正人員不清楚應依法責任通報，不僅未如實通報矯正署，且未依法通報地方政府社政機關。

另外，桃園分校對學生衝突事件處置無方，並將施用戒具變成懲罰方式之一，對學生施用戒具的法令規定以不逾24小時為限，該校卻長期誤解以不逾7天為限，共有17名學生遭違法逾時施用戒具，嚴重損及收容學生權益；此外，該校懲罰少年收容於靜心園獨居，甚至獨居期間再施以戒具，嚴重違反兒童權利公約。

3位監委說，桃園分校發生數起學生集體鬥毆搖房事件，矯正署卻僅要求該校提調查報告，並未詳查調查結果，顯未善盡督導責任；尤其，該校於事發後，將主謀學生轉換學校而移監，未考量學生最佳利益給予妥善評估，以致並非所有涉入事件的學生都能接受必要的輔導，桃園分校、矯正署均核有嚴重違失。

葉大華說，長期結構性的問題仍未獲得處理，希望矯正署痛定思痛，體認到少輔院不應該再監所化，應回復到矯正學校的精神，順利協助學生與社會接軌。矯正學校的學生並非十惡不赦的罪人，希望調查報告能作為矯正教育改革的契機。

王美玉說，矯正學校的學生，有7成來自單親家庭、隔代教養、低收入戶，因家庭功能不足讓他們掉到感化教育，但不要忘了他們是學生，不是受刑人，希望給予兩所學校的新任校長全面支持，應請有相關專業背景的團隊協助。

紀惠容說，桃園分校縱容學生幹部非人道管理，長期單獨關禁閉、吊豬肉、被虐待、集體鬥毆、性侵等事件，這種弱肉強食的生態系統，她相信任何人進去大概都只能想辦法生存下來，適者生存了。希望透過調查，能促使矯正學校盡速轉型，「我們要真正的矯正學校」。