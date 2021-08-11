美國當地時間8月10日，美國第二巡迴上訴法院駁回2005年針對中企的維他命C「價格操縱」訴訟案，再次宣告了中企的訴訟勝利。此案也是大陸企業遭遇的第一例國際反壟斷訴訟。
根據路透引述位於曼哈頓的美國第二巡迴上訴法院表示，由於中美反壟斷法之間存在「真正的衝突」，以及此案可能對外交關係存在潛在影響，因此駁回這宗案件是合理的。
2005年包括德州動物科學產品公司在內的部分美國購買商，起訴以河北維爾康製藥公司為首的4家中國藥企，聲稱涉嫌共謀操縱對美出口的維他命C價格而違反美國反壟斷法。
這是大陸企業遭遇的第一例國際反壟斷訴訟。在其他三家企業先後賠償了事後，河北維爾康製藥公司堅持未和解。
回顧2013年，美國地方法院判決河北維爾康製藥構成壟斷而敗訴，開出1.53億美元天價罰單後，此案經歷多次波折。2016年美國巡迴上訴法院改判裁決無效、駁回起訴；2018年美國聯邦最高法院又下令對此案重審。
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