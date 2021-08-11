大陸女星孫儷堪稱古裝劇女王，《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》都是她的代表作，其中《甄嬛傳》更讓她打開在台灣知名度，精湛演技令觀眾印象深刻；孫儷在拍戲之餘，喜歡運動和練字，最近她透露自己邊運動邊看電視台重播的《甄嬛傳》，看到甄嬛被皇上賞耳光，差點嚇得跌下跑步機，忍不住自嘲，戲裡的人是自己怎麼還會嚇到。

近年來孫儷戲約不斷，幾乎一部戲接著一部，但她工作之餘也很享受生活，不時會在微博分享各種趣事；今（11）日下午她在微博發文，因為運動時邊看劇發現自己超健忘，她早上在家跑跑步機，打開電視正好在播《甄嬛傳》，於是一邊跑步一邊觀賞昔日的經典作品。

古裝劇《後宮甄嬛傳》。(圖/ 摘自《後宮甄嬛傳》微博)

沒想到電視正好播到皇上打了甄嬛一個大耳光，孫儷說嚇得她差點從跑步機掉下來，著實被嚇了一大跳；事後她想了想，才發覺有點不對勁，「不對呀，這個戲裡的人是我呀，我演的呀，我是知道情節的呀，怎麼還會被嚇一跳呢」，連她自己都快被健忘的腦袋打敗。

大票粉絲都被孫儷的反應笑歪，忍不住開玩笑，「妳是有多久沒看過（甄嬛傳）了」、「還是那個嬛嬛呀」、「對於健忘的人來說，每天都是新的一天，所以嚇一跳也很正常」、「又想再去刷一遍《甄嬛傳》了」。