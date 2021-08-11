位於台中東區的50年老店陳明統爌肉飯入選米其林必比登推薦名單，其招牌爌肉飯瘦肉清爽不乾澀，肥肉滑嫩不油膩。（馮惠宜攝）

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡說，從小爸爸最常帶他吃的庶民美食，就是陳明統爌肉飯。（馮惠宜攝）

受疫情影響陳明統爌肉飯還未開放內用。（馮惠宜攝）

「台北台中米其林指南2021」必比登推介（Bib ourmand）名單11日公布，台中有33家店家獲選，其中13家店家為新入榜，而位於東區的東區50年老店陳明統爌肉飯首度入選，業者陳淑惠表示，平常心面對，她也推薦店裏的爌肉飯，採陶土甕烹煮爌肉，甕底還舖上甘蔗，透過火候讓肉汁口感完美呈現。

陳明統爌肉飯位於台中市南區忠孝路，店內除了招牌爌肉飯外，也賣排骨飯、豬腳飯、碎肉飯，其中碎肉飯受到許多忠實顧客推薦，陳淑惠說，其實原本是NG版的爌肉飯，因為爌肉滷太久會散開，於是他們將散開的肉挑出來做成碎肉飯，想到大受歡迎。

談起自家特色，第二代的陳淑惠說，其烹食的器具採陶土甕，因為其受熱均勻，而豬肉採用當天現宰的優良肉品，以生肉下去滷，甕底舖上甘蔗，醬汁則是獨門的配方，透過火侯控制烹煮，讓瘦肉清爽不乾澀，肥肉滑嫩不油膩。

陳淑惠說，上午是老客人來報喜才知道自家店獲得米其林必比登推薦，她以平常心看待，並且坦承這次疫情，餐飲禁止現場飲食讓小吃店家面臨相當艱困的處境，有些小吃要現場品味滋味更好，幸好老客人捧場支持，但目前仍未開放內用。

當地議員鄭功進表示，台中市老東區光是爌肉飯的名店，至少就有超過五家，很開心聽到陳明統爌肉飯，首次能夠代表東區，成功入選必比登推介美食，身為他的死忠顧客，也感到與有榮焉。另，台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也強調，從小爸爸最常帶他吃的庶民美食，就是爌肉飯，尤其是陳明統爌肉飯，不僅停車非常方便，冰糖燉煮的老皮嫩肉更是一絕。