北市副市長黃珊珊。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

指揮中心11日公布12例確診，北市占4例，台北市長柯文哲表示，全台累積死亡816人，北市今日這4例中，2例家戶感染，其中1例是隔離期間確診，另2例不明感染，每天有0至2例不明感染，昨天雖＋0，但社區仍有潛伏感染，要小心。

柯說，昨天做1627人PCR篩檢，沒陽性確診案例，北市確診數，看起來前2周開始有控制，現在為止每天1、2例，的確仍是很大問題，真要＋0應28天都沒確診案例，現在雖是個位數，也已壓到每天5例以下，但還是有1、2例是問題。

北市副市長黃珊珊說，今天北市4例確診，公布其中2例足跡，案15907在7日下午5時24分至34分到遠東百貨寶慶店超市買水果10分鐘，9日上午9時50分至10時10分到捷運西門、中正紀念堂、101世貿站，晚上9時23至43分到捷運101世貿、中正紀念堂、西門。

黃珊珊說，案15907於10日上午9時2分到台灣銀行萬華分行待20分鐘，後來9時50分至10時10分從捷運西門、中正紀念堂、101世貿，他無症狀，要出國採檢，結果陽性，目前已匡列，感染源不明要查證。

黃說，案15908的ct值36，7日上午11時至下午7時30分到大同區民樂街的易明軒庭園餐廳工作，員工都匡列，9日中午12時17分至下午1時17分到錢都涮涮鍋台北延平店內用1小時，2家餐廳都停止營業3天，恢復營業後只能11天外帶。

黃說，案15908特別的是，她先生5月20日已確診，依當時只居家隔離，但當時規定並沒採檢，若當時有採檢應已確診，她已居隔過，若沒其他感染源，那算是家戶感染。