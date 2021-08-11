航運三雄長榮、萬海及陽明7月份出現超過40%的劇烈回檔，即使進入8月走勢仍相當疲軟，近期公布的財報數字雖優於預期，但仍無法激勵股價反彈，這也導致各方對航運股後市看法呈現兩極，法人推估的長榮目標價，更是從新高371元到新低89元都有，引起網友熱烈討論，有人認為內情恐不單純，「故意喊高的是想出貨嗎？」、「法人狂賣還喊這個價」、「不管喊高出貨，還是喊低騙票？韭菜最慘」。

長榮在7月6日站上收盤新高價224元，但隔日起開始走跌，短短1個月重挫超過40%，即使9日公布7月財報，單月營收達458.79億，月增21.63%，創下史上新高，但隔天長榮股價反而重挫超過2%，出現利多不漲的狀況，今（11日）長榮再度下跌逾5%，收在132元，連2日出現跌勢。

由於航運股近期表現軟弱，未來又有運價下跌的風險，因此有外資給長榮「劣於大盤」的評價，並推測未來1年股價會跌到89元。不過也有本土法人認為，長榮將受惠美國線換約（遠洋線運價反應到營收可約落後二個月）、下半年航運景氣仍旺等因素，看好長榮挑戰371元的新高價，土洋兩派的看法相當兩極。

同一檔股票卻出現兩種截然不同的目標預測，引起PTT網友熱議，「風向好亂啊，搞得頭好暈」、「加起來除二是230，水手快進場啊」、「89是怎樣，航運面板化」、「371vs.89，誰會贏」、「美銀狂看衰欸，直接面板化」、「大家都在亂喊吧，乾脆喊20好了」、「89元想吃貨喔，這也太空」、「故意喊高的是想出貨嗎？」、「法人狂賣還喊這個價」。

此外，有人點出，航運目標價只能當參考用，尤其現在台股大盤籌碼面不佳，成交量也大幅縮減，幾乎所有的股票都有影響，利多不漲的也不只有航運，「現在沒人氣都很難玩啦」、「航運也左右大盤，不信會整個垮」、「各位停利停損做好阿，抓緊了」、「大家坐穩啦，大盤也破季線了」、「量縮緩跌，真的不妙」。