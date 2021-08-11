香港國泰航空發表今年中期業績。國泰集團於2021年上半年的應佔虧損約為75.6億港元(下同)，比起2020年上半年虧損98.6億元，虧損相對收斂。

國泰航空於2021年上半年的除稅後虧損約為50.3億元（2020年上半年：虧損約73.6億元），而應佔附屬及聯屬公司的虧損則為25.3億元（2020年上半年：虧損約25億元）。

與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求對客運收益造成嚴重影響。2021年上半年的客運收益約7.4億元，較2020年上半年下跌92.8％。可載客量則減少85％。上半年運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，較2020年同期減少96.4％。運載率為18.9％，而2020年上半年則為67.3％。

另外，香港快運2021年上半年計有9.76億元虧損（2020年上半年：虧損7.8億元）。客運需求偏低，加上與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求，包括影響駐港機組人員的限制及要求，對該公司業績造成不利影響。