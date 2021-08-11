經歷3位市長的前高雄市果菜市場總經理李榮宗請辭，改由前市府兵役局長、前民進黨高市黨部主委趙文男接任，並於8月1日正式就職；由於趙文男是陳菊時代的組織操盤手，選戰經驗豐富，外界解讀市長陳其邁已開始布局明年連任選舉。

高雄果菜運銷股份有限公司由高雄市農會與高雄市政府合股組成，一向不成文規定，董事長職位由高雄市農會推薦，總經理則由高雄市政府發布，擔任過高雄市議員的李榮宗，把棒子交給女兒李眉蓁後，被前市長陳菊聘請擔任高雄果菜市場總經理，韓國瑜當選高雄市長後也相當倚重李榮宗，後來韓遭罷免，國民黨提名李眉蓁參選高雄市長，與民進黨陳其邁對壘，競選期間兩軍對陣，難免攻擊到對手。

後來陳其邁順利當選高雄市長，就頻傳李榮宗遭到「關切」，當時農業界人士就為綽號「落骨」的李榮宗抱不平，質疑綠營秋後算帳，李榮宗終於在今年3月請辭總經理職位。

高雄市果菜運銷公司今日證實，趙文男已於8月1日正式接任總經理新職，並說明李榮宗3月底離職後，因受疫情影響，果菜公司遲遲未能召開董事會完成總經理聘僱程序，直到疫情降為二級警戒後，近日才召開董事會，趙文男由董事長李清讚提名，全體董事會一致通過，順利出任總經理一職。

外界認為，李榮宗因政治因素遭到撤換，趙文男上任是陳其邁在為下一屆市長連任鋪路，趙文男曾任高雄市黨部主委，也是陳菊時代的兵役局長，做人處事圓融，深諳組織經營，對陳其邁爭取連任有加分作用。

趙文男表示，對於未來陳其邁競選連任市長會義不容辭全力協助，他並強調，把目前果菜市場總經理職務做好，提升市民信任度，就是市長最好的政績，無形中也有助於市長順利連任。