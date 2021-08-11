在T1聯盟新人選秀會第2輪獲指名的輔仁大學後衛魏嘉豪，今天(11日)正式簽約新北中信特攻籃球隊，成為首位穿上特攻戰袍的新秀，他期許跟電影「捍衛任務」主角維克(John Wick)盡全力守護自己認同的事物一樣，要用籃球捍衛自己的夢想。

新北中信特攻籃球隊今天宣布正式簽下魏嘉豪，這位從籃球名校明仁國中、南山高中一路到輔大籃球隊的後衛，因為同期有陳又瑋、張鎮衙等好手，相對獲得的注意較少，但在球隊總以組織控場能力，以及關鍵時刻出手的強心臟，成為球隊安穩的力量，中信特攻總經理張樹人就是在聯盟新人測試賽，觀察到魏嘉豪善於溝通、助攻等特質而印象深刻，認為這在20歲出頭的球員來說相當難得。

魏家豪說：「我一直以來都不是同屆球員裡頭最耀眼的人，因此能獲得挑戰職業的機會，我覺得自己很幸運。」魏嘉豪過去曾在UBA大專籃球聯賽賽後撿拾球隊水瓶空罐，而受到球迷好評、並獲封「暖男」稱號，談起這段花絮，他靦腆笑說：「很多球員都會這樣做，我只是剛好被看到，媒體報導我覺得有點太誇張了，不過因此累積不少球迷，也滿開心的。」

魏嘉豪堅持做自己認為對的事情，不管有沒有鎂光燈關注他都全力以赴，從學生賽場轉換到職業舞台也將保持初衷，「打籃球就是我很喜歡的事情，到哪裡我都會捍衛我的夢想，跟電影『捍衛任務』主角維克一樣，會用盡全力守護自己認同的事物！」