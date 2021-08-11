NEW: We've officially recognized Edith Murway-Traina as the oldest competitive powerlifter.



She last competed back in 2019 but is looking forward to competition later this year once she turns 100! 💪 — Guinness World Records (@GWR) August 5 2021

據《紐約郵報》等外電報導，美國的1位阿嬤默威-特雷納(Edith Murway-Traina)8日才歡度100歲生日。儘管百歲人瑞已是難得的成就，但莫威-特雷納還有更威的事蹟，即以有史以來最年長的女子健力選手，載入2022金氏世界紀錄，家中比賽獎牌更多的已經沒有地方可放。

默威-特雷納91歲才開始她的健力旅程。當時，她的好閨密古特沃斯(Carmen Gutworth)邀請她一起去佛州坦帕的健身房。看到其他人奮力舉起沉重的槓鈴與啞鈴時，默威-特雷納出於對新事物的好奇，也拿起槓鈴試試看，卻沒料到這一舉讓其感到觸電般的感覺，自此無法自拔，深深愛上這項運動。

Guinness World Records recently certified her remarkable achievement. https://t.co/9CV979ixjI — Men's Health UK (@MensHealthUK) August 9 2021

她表示，「當我看到其他女士舉著槓鈴，我想我也該試試看，沒想到我做到了。自此，我發現很享受這種挑戰自己的感覺，而且我變得愈來愈好。不久，我就成為團隊的一員，並且定期報到」。

默威-特雷納在極大的痛苦中感受到靈魂的甦醒，健力帶來的愉悅吸引她一次又一次的走入健身房。原本她以為自己只是玩票性質，不會參加比賽；但是，隨著她首次在無裝備比賽中亮相後，一切發生了變化。當時她以臥舉20.4公斤、硬舉49.9公斤，拿下了75公斤級金牌。

自此以後，默威-雷特納共出賽14場，贏得9面金牌、2面銀牌，參加量級分別是75公斤級與67.5公斤級。不過，在超過80歲的賽事中，通常很少會進行蹲舉的比賽，也因此她的紀錄中沒有蹲舉的成績。

目前默威-特雷納每週固定訓練3次，1年參加6場比賽。她表示，過去南征北討讓家中已經沒有多的地方可以放獎杯，而自己正全力準備11月的比賽，並期許自己能突破硬舉成績到90公斤。