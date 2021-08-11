陳政顯要求交通局在路寬25米道路應設小綠人交通號誌。（市議員陳政顯提供）

看到長輩過馬路卻要如逃命般的快跑，心就一陣抽痛！市議員陳政顯11日為長輩請命說，市民要過馬路險象環生，因很多道路未設行人穿越讀秒器（小綠人），長輩常走到一半就變成紅燈，遭車輛按喇叭嚇都嚇死；交通局在25米寬道路應設小綠人交通號誌。交通局長葉昭甫說，將納入後續評估辦理。

陳政顯說，他看過無數過路人，因要快速通過馬路不慎跌倒，還有年長者通過道路時，走到一半就變成紅燈，就要賽跑式的快走；他已多次建議道路寬度超過25米，應該要設置小綠人行人穿越讀秒顯示裝置，並放大秒數字級，提醒用路人斟酌通行時間是否足夠完全通過車道。

陳政顯指出，若遇超過50米的道路，因考量整體交通通暢無法有太長的通行時間，建議評估增設路中「暫停區」，讓過路人有足夠通行的相關設備；但交通局一直不做，「好官我自為之」，全然無視民眾行的安全，民代建議視為「狗吠火車」。

陳政顯表示，很多民眾收到左轉專用道不能直行的裁罰單，很多不熟路況的駕駛人，根本不知道不是行駛在直行車道，直到路口才發現是左轉標示，直行通過後竟已違規，收到裁罰單還一頭霧水，甚至不知已違反交通處罰條例的規定，全是道路標誌標線指示無法提醒用路人注意。

陳政顯呼籲交通局全面檢視中市的交通標誌標線，評估增設可直行與左轉並用的指示標線，調整符合實際需求的交通指示，讓台中市的道路好走好安全。

葉昭甫強調，道路名牌、號誌及標線不清楚部分，交通局將持續巡查有無損毀或褪色狀況，一經查獲將即時更換，以利用路人辨識；另主要幹道(25米以上)設置行人號誌燈部分，交通局將納入後續評估辦理。