廚房不僅僅是做飯的場所，它還掌管著一家的財運與健康，廚房風水如果出現問題，就會降低家運和福氣，使得家中財運不穩。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，廚房的刀具、瓦斯爐、廚具都不能隨意擺放，廚房地面高度也有講究，最重要的是不能在廚房放鏡子，否則觸犯禁忌將會帶來危害，不利於家人的運勢。

▍1.刀具不宜外露

許多家庭會把刀掛在牆上、插在刀架上，但這樣的做法在風水中為大忌，刀具屬於凶煞之物，而廚房是用火重地，火氣旺盛，若是刀具外露，火氣與煞氣相碰撞，就會使得火煞之氣雙雙旺盛，此為爭鬥之相，會導致家宅不寧。另外，懸掛在空中的刀具，還意味著砍刀，容易帶來事故。為了家宅安寧，最好的方法就是將刀具裝在一個箱子或抽屜裡，刀具不外露，煞氣便不會外洩，同時也會減少事故發生。

▍2.瓦斯爐不宜靠門

大家都知道瓦斯爐不能正對門，其實不止如此，瓦斯爐還不能離門太近，需要保持一定的距離，否則會使廚房火氣過旺，而且瓦斯爐離門太近，也有安全隱患，不管是為了風水還是安全，都不宜讓瓦斯爐離門太近。

▍3.廚房地面不宜過高

從風水角度來看，廚房的地面應比其他房間低一點，因為廚房用水較多，如果發生漏水，可避免污水流入其他地方，另外，廚房地面若是低於其他地方，那麼從廚房出來去其他地方用餐，則有步步高升之意，主人運勢越來越好，財運也會越來越旺。

▍4.廚具忌放窗下

廚具不可放在窗台前面，尤其是瓦斯爐更是萬萬不可，廚具背後是窗暗示背後無依靠，不利於主人的事業運。另外，窗戶外面易有煞氣，將廚具、瓦斯爐放在這處，就會導致它們被煞氣影響，有害於家人的健康，還會導致破財。

▍5.不宜懸掛鏡子

鏡子具有反射作用，不宜懸掛在廚房，它如果照到瓦斯爐，就會形成「一廚有二灶」的格局，爐灶代表女主人，若有二灶，可能就會有第三者介入，不利於夫妻感情。另外，掛在廚房的鏡子還會導致廚房氣場紊亂，破壞廚房磁場，長期下來，居住者的財運會一直處於低迷狀態。

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