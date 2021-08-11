連鎖餐飲集團乾杯(1269)董事會通過2021年上半年財報，合併營收13.98億元、年增17.47％，創同期次高。毛利率50.92％、營益率2.49％，本業轉虧為盈。稅後淨利0.2億元、每股盈餘（EPS）1.1元，較去年同期虧損0.35億元、每股虧損1.92元谷底顯著轉盈。

乾杯表示，兩岸上半年營收表現亮眼，雖然台灣營運自5月中遭逢三級警戒禁止內用衝擊近2個月，集團以外帶外送、自有電商等銷售管道因應，竭力降低衝擊程度。中國大陸則受惠狀況相對穩定，既有門市營運亮眼，配合展店效益顯現，拉抬上半年整體營運表現。

乾杯指出，上半年兩岸合計新展3家店，台灣1月開出「麻辣45」台南府城店，隨後受疫情升溫影響暫緩展店。中國大陸則於5、6月接連開出「乾杯」深圳寶安壹方城店及「老乾杯」深圳華僑城店，進駐深圳最大商場及旅遊度假區，提升集團知名度，為營運注入強勁動能。

展望後市，隨著台灣疫情趨緩、警戒降級，乾杯30家門市已開放內用，並持續提供外賣及電商零售服務，多管齊下因應疫後各式消費需求，營運有望逐步回溫。中國大陸則持續展店，「老乾杯」上海國金店已於7月開幕迎賓。

乾杯集團目前兩岸共有44家店，包括台灣29家、中國大陸15家。集團表示，預計年底前將在兩岸合計再展3～5家店，並持續審慎觀望疫情發展，持續追求營運穩健成長，盼開創更大餐飲版圖。