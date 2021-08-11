元大金(2885)旗下元大人壽3月推出首張類全委投資型保單，4月就拿下當月市場投資型保單銷量王，目前資金呈現「外幣轉台幣、債轉股」的趨勢。因此，元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶，有別於過去，本次主要訴求著重「優質台股基金」且「不設股債（基金）投資上限」這兩大操作策略。根據元大人壽統計，投保年齡50至69歲族群占整體保戶58.5％，且女性占64％遠多於男性，備受準退休族青睞。

國民退休規劃目前面臨2個窘境，一個是平均壽命越來越長，「長壽風險」將衍生出老、病問題；另一個則是低利環境，窮的問題亦不能忽視。退休生活準備，就必須移轉老、病、窮的風險，過去元大人壽著重於保障暨長年期繳商品的推動，保險保障的功能協助解決老和病的問題，而面對低利率環境，藉由投資型保單協助客戶累積退休資產面對「長壽風險」，而這檔投資型保單的「元大人壽ESG永續成長帳戶」以台股基金為主要配置，更可為客戶強化投資、參與台灣，解決窮的問題。

元大人壽指出，在保障面則可依據被保險人的人生週期調整保額，更能貼近各階段性的壽險需求；在退休準備上藉由元大投信專業團隊的操作，協助保戶在資產配置上能有更彈性的選擇，「元大人壽ESG永續成長帳戶」目前以台股基金為主要投資標的，帳戶自4月成立以來，經歷5月疫情升溫的行情波動及歷史單日盤中最大跌幅，淨值依舊由10成長到8月9日的10.41元，顯示專業團隊的操作能力。

依保單設計，投資帳戶淨值在8至10.5元間，年化撥回率為5％；淨值大於等於10.5元時，年化撥回率更提高至5.5％，每月撥回的設計，讓退休族每個月都有機會有筆現金可以運用。