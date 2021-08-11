電源供應器廠康舒(6282)董事長許介立表示，未來康舒除自身的電源產業，也將轉型朝能源產業及車用電子產業發展，公司不會缺席電動車產業，目前綠能佔比已達10%，希望車電2023年佔比能達10%，公司目標是綠能及車用電子未來能各佔20%。

康舒今天舉行股東會，會中完成董事改選，並於股東會後董事會推舉許介立擔任董事長，許勝雄及許介立在會後接受記者採訪，許介立表示，今年是康舒40週年，康舒是很資深、在台灣電源發展有一定規模及領導地位，自2017年加入康舒，未來除本身電源產業，康舒將從產品轉型，朝綠能及車用電子/電動車佈局，希望藉由電源、綠能及車電三大領域，推動康舒往下一個40年發展。

許介立表示，電源還是公司主要成長來源，過去電源可能只是電腦、手機、大型電器及基礎發電，隨著科技進步，物聯網應用增加，大家對網路需求愈來愈大，任何東西原本認為不會用到電的都要用到電，像手表，過去石英手表小電池，機械表不用電池，現在智慧手表、智慧穿戴回家都要充電，這只是終端顯現，背後有更多系統支持這樣的服務，當這樣服務被大家認為理所當然時，發展性就很大，需求量就很多，我們除致力提升產品效能，提供更節能產品，亦將藉由客戶及產品上的改變，從過去著重在PC電源，隨著產業及市場變化朝更多智慧家庭、IoT、5G及伺服器電源發展。

在綠能方面，許介立表示，康舒最開始由太陽能電場為切入點，為了解產業發展及運作模式，過去投資太陽能電場全部以康舒資金為主，隨著建置到137MW，我們對建置及爭取標案已有經驗，未來不會單純投資建設太陽能電場，而是往服務方向走，朝創能、儲能及節能等電源管理及電源系統整合發展；隨著電池技術不斷創新，電池蓄能力愈來愈高，效能愈來好，愈來愈多電池更適合做大量儲能，我們會將強化儲能技術，我們希望和壽險公司一起投資太陽能電場，一方面壽險公司有固定回報率，康舒也可以用持有某一部分太陽能電場，藉由管理太陽電場，搭配儲能技術設立儲能電站，並透過智慧電表及節能產品讓智慧電網更健康。

在車用電子方面，許介立表示，康舒車電產品以電源控制為主，包括：車載充電、輸入電源跟電池之間的BMS(電池管理系統)、車內DC to DC及馬達控制等，目前公司已有兩個客戶，一家是純電動廠，另一家燃油車廠走向電動車，預期電動車客戶今年底進入量產，另一家客戶則是明年年初量產；至於充電樁部分仍在持續研究中，除了製造，如何增加加值服務是思考重點，未來可能與現有廠商合作或自己推出充電樁產品。

目前綠能產品佔康舒營收比重已達10%，車電產品仍在研發階段，明年隨著機種開始量產，營收及佔比可望提升，許介立表示，由於車電產品週期較長，可以看到比較確認的訂單，希望兩年後翻一倍，公司目標是2023年佔比達10%，之後綠能及車電產品都能各佔20%。