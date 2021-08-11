生華科(6492)開發中新藥Silmitasertib，日前已獲TFDA核准以恩慈專案治療新冠重症患者，為擴大應用，生華科今天公告新藥Silmitasertib已獲納入由財團法人醫藥品查驗中心(CDE)主導之「CDE can Help：COVID-19專案法規科學輔導計畫」，公司並已完成協議書的簽訂，生華科希望透過滾動式和CDE諮詢下一步的臨床策略，加速Silmitasertib的開發，朝推動全球第一款新冠肺炎口服特效藥目標邁進。

面對新冠病毒不斷出現感染力更強大的變異病毒株，特效藥物的問世仍是對抗新冠肺炎的終極解方。生華科總經理宋台生博士指出，Silmitasertib獲CDE can Help專案認可被視為抗COVID-19潛力藥物 ，其抗病毒感染和抗肺部發炎減緩免疫風暴的雙重機制已在臨床前實驗及人體臨床獲得早期驗證。

生華科規劃在CDE的指導下，將在台灣正式啟動新冠人體臨床試驗的相關作業，更有系統和效率收治病患，且能蒐集大量完整的臨床數據，進一步驗證Silmitasertib在抗新冠肺炎的安全性和有效性。

Silmitasertib在國內已經獲得緊急核准用於新冠重症患者之恩慈療法，並已經有包括台大醫院、北榮、署立部桃、北市聯醫、陽明附醫和振興醫院等六家大型醫院獲准使用；在美國的兩項新冠人體臨床，因更強大感染力的Delta變異株造成新增確診人數暴增，也加速收案進度力拚本季完成；另外已經送件申請的印度新冠臨床也將於核准後啟動。