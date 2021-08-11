工研院11日起舉辦為期兩日的「APEC國際健康照護數位轉型線上論壇」，邀請10個以上APEC會員體代表出席，共同探討政策、醫療、產業公私協力示範，並藉此展示遠距醫療創新服務模式之科研成果，供各國建置智慧醫療模型參考。此次線上論壇從大趨勢談起、到近年疫情，從集中式醫療轉為分散式，並結合智慧科技應用，讓醫療照護跨越院所疆界，論壇針對人工智慧的管轄與道德規範、健康照護之數位轉型、遠距醫療的推動與政策建議，以及如何透過開放數據系統來創建流行病之集體知識等議題，進行創新政策討論。期望透過APEC各會員體的政策對話，提出醫療體系數位轉型之政策建議，開創全球數位化與科技轉型的醫療新未來。

經濟部技術處長邱求慧表示，技術處長期關注國際科技發展，並引領產業創新應用，參與多年APEC PPSTI會議，與21個會員體分享多元科技議題，同時投入創新政策討論、技術能力建構與分享我國最佳典範案例，作為其他會員體政策落實與應用參考。邱求慧也指出，技術處推動科專計畫的創新應用科技助攻醫療照護，在後疫情時代，不論是在產業面或照護面，數位科技在工作、生活、醫療保健中將愈趨重要。數位科技可提供無接觸、全天候及即時監測功能，尤其是備受注目的AI人工智慧，不僅提升醫師的醫療效率，亦能提高醫療保健系統效能。

工研院副院長張培仁表示，企業致力於將資通訊與醫療資源整合，加強AI人工智能、大數據、物聯網使用，以提高醫療質量和效率。透過經濟部技術處科專計畫支持下，工研院透過從智慧製造到智慧醫療典範轉移，以AI BOX發展出數位健康照護服務平台，結合資通訊科技與創新醫療服務模式，其中「AI眼底影像辨識系統」為全球首創以眼底影像應用於視神經纖維缺損預測，協助眼科醫師從眼底圖判定早期青光眼，準確度已達94%以上，並在偏鄉實際巡檢，呼應APEC追求創新與數位賦能以因應後疫情復甦的年度主軸。

今(11)日論壇重點為探討加速醫療保健數位化轉型，日本前經產省閣員現任社會政策課題研究所所長江崎禎英(Yoshihide ESAKI)分享AI人工智慧在醫療領域應用，他表示，日本因應高齡化社會，建立運用AI監測數據打造預防及控制的新醫療體系，用以預防和監控慢性疾病。此外，經濟部技術處戴建丞簡任技正亦於會中發表演說，指出因疫情引發醫療創新轉型的迫切需求，透過現代新興技術如AI、Big Data、感測元件結合智慧醫療的各種應用，讓醫療服務模式從集中式醫療轉為分散式，隨時隨地為每個人提供客製化醫療照護。