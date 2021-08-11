系微(6231)今天召開法說會，經營階層指出，第2季營收及獲利比第1季回升，主要客戶出貨增加所致，目前第3季營運狀況跟第2季差不多，第4季現在還不明顯。

系微第2季營收3.06億元，季增14.13％，年減2.63％，主要受到台幣升值影響，業務端訂單其實是成長，客戶出貨情形不錯，稅後淨利0.39億元，季增39.47％，年減35.17％，每股盈餘1.03元。累計上半年營收5.75億元，稅後淨利0.67億元，年減12.61％，每股盈餘1.77元。

公司表示，去年開始整個業界對工程師需求強勁，過去半年、尤其今年第2季勞務收入比例增加，連帶影響成本及毛利率表現，目前來看，第3季缺技術人員需求並沒有太大改變。

系微產品在NB市占率第一，但第2季營收成長性低於市場NB的成長表現，主要第2季蘋果MacBook及Google的Chromebook市場成長，但都不是採用系微架構，對系微沒有貢獻。但因公司原本客戶出貨不錯，單季、營收獲利仍優於第1季。

此外，系微產品三大終端應用，包括個人用PC、NB；伺服器；IoT、5G基地台、無人機、遊戲機、POS機等，其中，大陸5G基地台陸續開標，系微客戶在基地台接到很多訂單，下半年這部分有機會發酵。NB部分，第3季目前看來沒有缺貨問題，預期表現可維持第2季水準，第4季則還不明朗。