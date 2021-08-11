有「最美博士」之稱的許藍方，被爆與已婚的康姓復健科學長不倫戀，雖然許藍方否認到底，但稍早康姓醫生已在臉書公開向劉姓正宮道歉，坦承去年9月底至11月與許藍方發生外遇之行為，令妻子陷入痛苦不堪局面。隨後，身為醫美醫師的正宮照片也被起底，照片中她一頭長髮披肩，氣質出眾，外貌與許藍方相比可說是有過之而無不及。

最美博士許藍方驚爆不倫戀，與她傳出緋聞的康姓醫生學長，為了反擊許藍方的康姓醫生騷擾說，稍早更與劉姓妻子發出聯合聲明，「許小姐與我先生之間對話相關的證據內容、私密照片皆非常完整。許小姐的說詞包括告知婚姻問題、無身體接觸、主動糾纏等等，與我認知的事實，有很大的出入。」康姓醫生更否認有騷擾許藍方行為。

劉姓正宮外貌出眾。(翻攝診所網頁)

據ETtoday報導，在醫美診所執業的劉姓正宮，不僅學歷高，人長得漂亮，更因為個性溫柔婉約性格好，所以在朋友圈也有很好的名聲。從劉姓正宮的照片中更不難看出她一頭長髮披肩，氣質出眾，無論身材還是外型，一點也不輸有最美博士之稱的許藍方。

隨著許藍方不倫風波越燒越大，早前知情人士爆料與許藍方「只跟台大醫交往」內幕。爆料者透露，許藍方在念景美高中時，就很想考上台大醫科，後來沒考上，變成交往對象非台大醫不要，透露許藍方歷任男友除了醫生還是醫師，是小開還追不到的奇女子。爆料者更稱，聽說許藍方現在男友條件放寬，但還是要醫生才行，獸醫當然不算。