萬華清茶館偷跑開店 業者辯稱：不知道尚未開放

北市萬華區一帶「清茶館」尚未開放營業，卻有業者甘冒風險偷開張，轄區龍山派出所接獲檢舉，11日上午進入西園路一間清茶館，見屋內有2桌客人，男子雖有佩戴口罩，2人坦承來店消費，鄭姓業者稱不知道尚未開放，為了賺錢開店，全案將依違反《傳染病防治法》，函請市府權責機關查處。

北市萬華區「清茶館」，與八大行業相同還不能開門營業，但75歲的鄭姓業者，以每泡茶200元收費，今天開始營業，上午已經有2名客人在店內泡茶，警察獲報後進入店內，發現業者早已將桌子擺放好，準備營業，警方搜集相關事證，函報權責機關。

萬華分局統計，7月13日防疫微解封迄今，共計查獲妨害風化案3件4人，妨害風俗案42件45人，共計45件49人，持續針對轄內全天24小時編排制服專責警力加強巡守，遇有可疑人士即盤查取締，另編排便衣埋伏警力，持續探查蒐證及監控，加強取締色情。