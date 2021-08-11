許多人都不知道飯店床鋪上那條長長的「床尾巾」到底要用來幹嘛，一名常在海外工作的日本人透露，它的真實功能其實是為了避免鞋子直接接觸到棉被的「鞋子枕頭」，答案揭曉讓不少人意外，有網友驚訝：「這樣使用會有罪惡感吧？」。

一般認為飯店床鋪上的「床尾巾」只是拿來裝飾用，而且真的要上床睡覺時，常覺得它很「礙事」，不知道該放哪，一名經常在海外出差日本人日前在推特上指出，其實「床尾巾」在歐美稱作「bed throw」或「foot throw」，也有飯店清潔人員稱之為「鞋子枕頭」。

原PO解釋，許多西方人進室內沒有換拖鞋的習慣，若直接穿著鞋子坐上床恐弄髒床單，因此在床尾放上這條，就是讓他們拿來放腳，至少可以隔開鞋子，避免把床弄髒。

包括台灣、日、韓等東方國家，通常進到室內一定會脫鞋，更不可能直接把鞋穿上床，因此「床尾巾」的實際用途讓不少東方人感到意外，網友紛紛回應「從來沒想過穿著鞋子躺床」、「長知識了」、「下次可以盡情用用看」；也有網友直呼「這樣使用會有罪惡感吧？」