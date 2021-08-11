台北市長柯文哲11日直言，台灣與北市要做決策，還是要抬頭看看全世界，尤其是看美國的疫情變化及確診數最準，台灣和美國一開始一樣，死亡數率高，但現在美國下降是因第1劑疫苗覆蓋率60％、第2劑50％，但北市疫苗覆蓋率第1劑雖49％，但第2劑僅4％，仍不夠，其他國家瞬間大解封下場很慘，台灣會參考美國案例，慢慢解封，一有風吹草動就退回去警戒。

柯說，決定台灣與北市的政策，是要抬頭看整個世界，去年至今，他每次開疫情會議都一定要看全世界昨天新增幾個確診、美國新增幾個確診，要知道國際局勢，來看台灣情況，美國是全世界最強大國家，所以嚴密監控美國疫情變化，來看美國確診是較準確的。

柯說，昨天世界42萬例確診，冠狀病毒還是秋冬較多傳播的病毒，去年11至12月是一個波峰，第二個波峰是印度大流行，印度死到路邊都在燒屍體，第三個波峰也正在往上走，現在7、8月理論上，冠狀病毒在夏天活性較低，很大程度是Delta造成。

柯說，印度有13億人口，大流行會讓全世界確診往上，他最不安的是現在8月，每日新增案例數雖跟去年秋冬差不多，但若7、8月確診數就高，那到11、12月怕會更高。

柯說，美國人口也相當多，去年3月多維持每日4萬例，滿平均，一直到美國大選前1個月往上，前總統川普選情就危險，選後政壇還是不斷，給總統拜登交接上台後，確診開始下降，最近看美國又上升，多的時候1天13萬，少也有7、8萬。

柯說，美國一開始也死亡率較高，後來就穩，因疫苗覆蓋率第1劑60％，第2劑50％，美國就不戴口罩，讓疫情流感化，新加坡也是這樣，美、英國家戰略是疫苗打2劑不管制，不戴口罩、不干擾經濟，全世界大概都會跟進。

柯說，2020年1月至今，大流行的前1、2個月死亡率高，但波峰過後，醫療體系適應，確診數就下降，政權交接時系統會凌亂，他看最近美國5、6月解封，到8月致死率有0.47％，美國就是打疫苗、不管制，這可給台灣一個啟示。

柯說，目前北市覆蓋率最高49％，但第2劑才4％，全世界疫情還是嚴重，台灣目前疫苗覆蓋率不夠，解封也要相當小心，其他國家瞬間解封沒一個好下場，都很慘，基於防疫經濟取得平衡，原則上還是慢慢解封，過程保持機警、小心，風吹草動就退回去，每天零星1、2例、不明感染1、2例，維持個位數，慢慢解封，疫苗慢慢打、保護力慢慢提高來撐過去，這對台經濟發展最安全。