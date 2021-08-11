Delta病毒全球肆虐，推升新冠疫苗需求大增，德國生技廠BioNTech（BNT）與美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）合作開發的疫苗供不應求，BioNTech憑藉疫苗所帶來的營收，即有望能為德國國內生產總值（GDP）帶來0.5%的成長，而反之另一mRNA疫苗大廠莫德納，近期受惠需求激增，股價連番飆漲，但卻被專家直批目前的價位太不合理。

《路透社》報導，德國智庫Macroeconomic Policy Institute經濟學家杜利安（Sebastian Dullien）預估，德國去年受疫情影響，GDP下降約4.6%，今年隨著疫情趨穩，經濟回溫，GDP估將成長約4%，而其中BioNTech憑藉疫苗的營收，有望佔整體GDP成長的八分之一。

杜利安表示，個別的公司牽動總體經濟的情況非常少見，身為一名總體經濟學家，很少會去關注個別公司，但不得不說，BioNTech是一個罕見的例子。

杜利安根據BioNTech周一（9日）公布的財報計算，該公司預估今年將有159億歐元的營收將來自疫苗的銷售，遠高於遠先預期的124億歐元，大約佔德國GDP的0.5%。

杜利安指出，BioNTech的原物料從國外採購較少，因此德國國內相關供應鏈廠商皆會受惠，進而對國內經濟成長有著直接影響，GDP隨之攀升。

另一方面，同為全球市面上為數不多的mRNA技術疫苗莫德納，近日遭到外資大砍目標價，更直指該公司市值「太荒謬」，《市場內幕》報導，美國銀行周二發布報告，指莫德納2000億美元的市值，已經背離其基本面。

報告中指出，依照市值估算，在2022年至2038年之間，莫德納不僅需要販售高達15億劑的疫苗，營收峰值還要達到300億美元，並且還要保證所有的銷售渠道百分百的成功率，才能應證目前股價的合理性。

因此鑒於上述條件的困難性，美銀重申莫德納的目標價為115美元，相較昨天收盤價465美元的價格修正約76%。