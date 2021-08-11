空軍司令部今（11）日表示，本屬嘉義基地乙架F-16 型戰機（機號6698），0729時執行例行性飛行訓練，於起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，於0736時安降，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。

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