1架F-16戰機今早起飛後座艙罩飛脫 緊急安降 17:352021/08/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F-16戰機。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（11）日表示，本屬嘉義基地乙架F-16 型戰機（機號6698），0729時執行例行性飛行訓練，於起飛離地後座艙罩飛脫，幸後續緊急處置得宜，於0736時安降，詳細原因刻由本部專案小組實施調查中。 首架雙座型梟龍戰機墜毀 巴基斯坦依靠梟龍對抗印度愈來愈難 中看不中用 俄S-70獵人有大罩門 #16 #戰機 #飛離 #座艙罩 #飛脫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆今＋2！7旬翁打1劑莫德納 1個月後無症狀確診 16:082021/08/11 生活 漢光演習９月登場 戰機首降佳冬戰備道 04:102021/08/11 焦點要聞 屏東暗夜住宅火警 1家5口嗆傷送醫 12:222021/08/09 社會 暴雨狂炸 南投多處走山路斷 04:102021/08/09 地方新聞 台南10日起 有條件開放社大、樂齡學習中心及游泳池 20:312021/08/10 生活 穿軍服總統府前下跪 空軍少校下場曝：記1大過、14萬獎金飛了 12:462021/08/11 政治 《國際產業》海外首座！莫德納將在加拿大建mRNA疫苖廠 13:092021/08/11 財經 桃園開放首日 親子館滿約 泳客僅1／5 04:102021/08/11 地方新聞 東門城劇場光之島及優人神鼓科技投影 15日晚間線上演出 15:532021/08/10 寶島 13閥門失能 波音星際飛機太空任務一波多折 12:512021/08/11 科技 MQ-25顯身手 波音首次驗證載人機與無人機團隊合作 12:182021/08/11 軍事 政治熱門新聞 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 振興券方案拋震撼彈 綠委主張直接發券：免掏1千兌換 - 政治 九把刀岳母打AZ猝逝 陳時中竟回這句 PTT鄉民炸鍋：幹話王 - 政治 5倍券蔡政府該發現金嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 蔡英文臉書又被灌爆 原因與這件事有關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。