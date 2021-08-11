台東牧心智能發展中心推出中秋禮盒認購活動。（蔡旻妤攝）

台東牧心智能發展中心推出中秋禮盒認購活動。（蔡旻妤攝）

中秋節前夕，台東牧心智能發展中心推出2000份中秋禮盒，目前訂購量未達1成；另號召民眾響應「1份月餅3份愛」憨兒月餅禮盒認購活動，將愛分享給縣內的社福團體、偏鄉離島小學，以及醫療機構等逾20個單位，盼民眾踴躍響應。

憨兒們戴上手套、帽子，圍上圍裙，依照比例捏出內餡後，放上食物秤確認重量，牧心學員們在師傅的指導之下，開始製作月餅，待手邊工作告一段落後，齊心高呼「快來買我們的月餅喔！」。

牧心在疫情三級警戒期間停工1個月，捐款、自營收入減少，7月初復工至今，訂單較以往同期仍少6成以上；復工後即迎來中秋佳節，目標銷售2000份禮盒，比往年提前2周開放預購，目前訂單卻不到1成。

此外，牧心也募集4000份月餅禮盒捐贈弱勢團體，今年新增偏鄉離島小學、醫療院所等，營運組長黃育琪說，希望讓偏遠學童及辛苦的一線醫護，在疫情期間也能感受到中秋團圓的溫暖氛圍。

牧心主任許秋霞表示，期許牧心的孩子手心向下，發揮所習得的技能，運用自身能力回饋社會，也讓社會大眾看見憨兒的努力，並持續給予支持，「只要給他們機會，憨兒也能自立，回饋社會」。

此外，色彩繽紛富童趣的月餅禮盒外觀，也出自憨兒之手，禮盒除了小農鳳梨酥，還有烏豆沙蛋黃酥、薑黃柚香金桔、東茶栗子、堅果塔、紅藜洛神酥、薑黃土鳳梨酥等熱銷商品。黃育琪說，「1份月餅3份愛」憨兒月餅禮盒認購活動由民眾購買、牧心憨兒製作，再轉贈給台東社福團體、偏鄉孩童、一線醫護等24個團體，募集期間至9月6日止，預計9月10日開始發送，邀請民眾愛心響應。