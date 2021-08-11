疫情衝擊文創產業，淡水古蹟博物館積極開拓創新模式，近日新北、高雄文化局連線行銷，推出「南北領事官邸大PK，跨時空秘辛知多少」古蹟線上PK戰，民眾只要答對英國領事官邸相關問題，就有機會獲得限量文創好禮。

淡水古蹟博物館表示，館方在休館防疫期間仍持續透過新媒體，提供各種線上服務，像是推出「沒人在乎的淡古事件簿」系列導覽影片、推出「淡博名利」Podcast等，近日適逢東京奧運剛結束搭配時事，讓大家來場南北「超級比一比」。

淡水古蹟博物館表示，高雄及淡水的英國領事官邸興建於1860與70年代，是目前唯二保存的英國領事官邸，其中淡水領事官邸完整地保存19世紀末耐火鐵製浪板拱，高雄英國領事官邸則在日治時期二戰後被作為氣象局測候所，高雄市府於2010年起修復作業，將領事館與領事官邸整合為文化園區。

淡古館長黃麗鈴表示，暑假推出跨縣市線上活動，分享南北古蹟之美，讓民眾了解兩者異同之處，如「領事官邸最美拍照打卡風景？」「英國在台灣曾設立3座領事館，現今保存完整又能參觀的是？」及「兩館各有幾個VR（Victoria Regina）界碑？」等。

線上活動於新北市立淡水古蹟博物館，及打狗英國領事館文化園區粉絲專頁同步進行，只要達成指定任務，並答對英國領事官邸相關問題，就有機會獲得雙方提供的限量文創好禮。