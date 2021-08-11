疫情期間，不少行業生意受創，隨著全國防疫降二級，為吸引消費人潮回流，有美髮業者祭出超值半價優惠促銷，不料卻遇上超級奧客，竟要求還要再砍價，讓設計師超火大直呼「都已經給予半價了還硬要拗，硬要殺價！」而這名奧客的身分曝光後，更讓她直搖頭。

一位從事美髮的女網友在臉書社團《爆怨2公社》上發文表示，「超火大的，第一次碰到這種臉皮厚到像水泥牆的奧客阿姨！」她指出，最近髮廊正在做促銷，只要完成評論等條件，消費就可享有超級超級優惠半價。一位客人來店做了「剪 、燙 、染 、護 、頭皮理療」等項目，消費額共8000元，折價完變成4000元，沒想到這位奧客阿姨竟開始瘋狂砍價。

「她在所有客人面前一直盧」，該髮廊業者表示，儘管店家一再拒絕，這位大媽仍在所有客人面前要求砍價到3500元、3800元，甚至還把沒吃飯當作理由。最後在確定殺價不成後，一出店家後就馬上刪除評論。這也讓業者感嘆，「做生意我們都是以和為貴，客人也很喜歡我們的熱情和服務。但是遇到這種奧客我實在和不起來！真的太火了！」

「什麼，美髮有人在殺價的喔？罕見罕見」、「4000很便宜！有什麼好殺的啊！不然就做一半就好了！」、「半價還殺價，就給他做半套就好了」、「列為黑名單慢走不送」、「這種客人各行業都有，大家都逃不了」。網友紛紛對店家的遭遇打抱不平，後來業者更加碼爆料，發現這位奧客竟也是同行，有在中壢經營紋繡眉美甲美容店，讓她不禁感嘆道「店家何苦為難店家？錢已經很難賺了。」