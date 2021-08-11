縣長楊鎮浯今天表示，相關請領細節尚在討論中，一旦確定會立即公告，請鄉親莫轉傳未經證實的訊息。（縣府提供）

金門縣府7月底敲定每位縣民普發紓困現金5000元＋振興券3000元，預估需11億餘元預算。目前紓困方案仍在審慎研議中，「網路版」卻已搶先出現。縣長楊鎮浯今天表示，相關請領細節尚在討論中，一旦確定會立即公告，請鄉親莫轉傳未經證實的訊息，以免造成誤解，並帶給工作人員無謂的困擾。

目前網路流傳的縣府紓困金發放共有5大項，包括發放對象、申請方式、受理期程、申請表格的印製，以及「設籍於戶政所及通緝犯不發」在內，條列清楚煞有其事，曝光後引起鄉親的注意，普遍希望早日拿到現金。

楊鎮浯縣長在臉書澄清指出，疫情延燒至今，衝擊民生經濟，不少鄉親關心縣府的紓困金發放期程，相關請領細節尚在討論中，縣府會用最快的速度確定領取流程，近日即會正式公告，請鄉親不要轉傳未經證實之相關訊息，以免造成誤解、同時製造工作人員不必要之困擾。

縣府民政處也表示，縣府已於8／9邀集各鄉、鎮公所及村、里長聯誼會總會長、總幹事及會長等人共同討論紓困金發放的運作方式，並預擬相關草案，相關請領細節目前仍在研議中，尚未定案。縣府將儘快擬定作業程序後，統一公告。