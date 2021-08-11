男闖路中瘋狂自拍 女友環抱攔不住 遭爆爬上車踏碎玻璃（取自臉書「新竹人新竹事」）

新竹市1名男子疑似酒後在大馬路中央拿起手機不斷自拍，身後女性友人攔都攔不住，造成1輛電信工程車險些撞上並急煞路中，男子之後竟直接坐在該車引擎蓋上繼續自拍、對電話怒吼，網友笑稱「在尋找WiFi？剛好電信車來了」；而有其他網友爆料該男子先前疑似還爬上另輛車，大力踩踏擋風玻璃造成碎裂。

1名網友在臉書「新竹人新竹事」發表1則影片，影片中1名男子在大馬路正中央拿起手機自拍，一連拍了好多張仍不停止，來往的車輛則不斷按喇叭、閃避，男子的身後則有1名女子不斷拉他退後，但男子仍堅持站在路中；最扯的是，過程中1輛電信工程車險些撞上並急煞，男子還直接坐在對方的引擎蓋上繼續自拍。

男子疑似酒後在大馬路中央拿起手機不斷自拍，而有其他網友爆料該男子先前疑似還爬上另輛車，大力踩踏擋風玻璃造成碎裂。（翻攝自臉書「新竹人新竹事」）

影片中，該男子坐上工程車的引擎蓋上，一下自拍、一下對著手機怒吼，疑似與電話中的友人起了爭執；而工程車駕駛也無奈地停在路中間，任由男子坐在車上胡鬧，過程中也未下車與對方理論；男子荒唐的行徑全被附近大樓的住戶拍下，PO文笑說「俠盜獵車手5聖安地列斯」。

其他網友則留言說，「那台車一定覺得，怎麼會是我」、「急倒車讓牠摔個狗吃屎」、「他跳上車時，有沒有人跟我一樣想看車主大踩油門的結果」、「他在尋找WiFi，剛好中華電信來了」；有另名網友留言分享1則IG限時動態，疑似同名男子在馬路中上身赤膊，竟跳上路上的車子，並大力踏擋風玻璃，造成玻璃蜘蛛網狀碎裂。

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