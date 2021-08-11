富邦悍將11日作出球員異動，捕手蕭憶銘生涯首度升上一軍，他透露，自己是在父親節當天接到通知，當時還不敢置信，看了好幾次手機訊息後才真的確定，「剛好是最好的父親節禮物。」

21歲的蕭憶銘是富邦在2018年第9輪選進的球員，而與他同屆的還有「狀元郎」戴培峰，之後富邦又在去年補進旅美好手張進德，也讓隊內競爭更加激烈，而日前富邦先將戴培峰下放，讓蕭憶銘獲得上一軍機會。

蕭憶銘表示，接到通知的那天剛好是父親節，「那時我跟家人在客廳聊天，突然二軍管理傳訊息來，問我：『憶銘你準備好了嗎？』我就問他『什麼意思？』他說：『你要上去（一軍）了』，拿時我還不敢相信，把手機螢幕關掉又打開，才確定真的是叫我上一軍。」

「當下我很興奮，很想尖叫，但又怕嚇到一旁的爸媽。」蕭憶銘後來跟在旁邊看電視的爸爸說：「爸，我送你一個父親節禮物，我要上一軍了，這真的是最好的父親節禮物。」

蕭憶銘透露，每年他都會為自己設下目標，今年原本設定想把身體再練壯一點、想法再成熟一點，把場上技術都做到最好，最快明年一定要拚上一軍，沒想到上一軍的時間突然到來，「真的是很不真實，很訝異，剛來一軍報到時還有點慌，但也知道自己要更努力留在一軍。」