據實價揭露顯示，北市豪宅有兩筆最新交易，包括「和平大苑」、「信義聯勤One Park」，其中大安區「和平大苑」6月成交23樓戶，總價2.85億元、每坪171萬元，共206.49坪，買家為內湖區蔡先生，而且全額無貸款買進。至於同樣位在大安區的「信義聯勤One Park」，4月成交8樓戶，總價3億5280萬元、每坪225萬元，共179.48坪，特別的是，買家也住內湖、姓蔡，不過是女性，也全額採現金支付，無貸款。

湊巧的是，這次最新成交的兩個豪宅都是元利建設的建案，而且都是歌手周杰倫所持有的豪宅，且兩位買方很湊巧的都是內湖鄰居，也都有免貸款，現金買豪宅的真實力！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，富豪購屋除了認同特定建商的案子，和名人比鄰而居的魅力也很大！而近期不少指標豪宅交易，而且不乏全都用現金購置，顯示市場資金充沛、企業主及台商滿手現金，在資產規畫上採取不貸款，免去繁雜手續及省下貸款的利息，某種程度也成為現在富豪「炫富」的購屋方式。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年上半年北市最賣豪宅，由「西華富邦」12筆奪得冠軍，雖然其中有2筆為親友交易，但仍站穩最賣豪宅寶座；第二名為「和平大苑」8筆；第三名則是「潤泰敦峰」、「文心AIT」、「冠德遠見」，都各有5筆成交。而「信義聯勤One Park」總價高，動輒３億以上，今年僅成交2戶，並未擠進前五強。

張旭嵐指出，今年上半年熱賣的豪宅多為指標性豪宅，因為案量多，又有知名鄰居加持，因此容易吸引富豪們的認同，且冠亞軍「西華富邦」為大直水岸深具指標性，它和「和平大苑」，都屬於高樓豪宅，有不少知名企業主入住，且富豪有「群聚效應」，更是讓該社區維持穩定買氣及價格的原因。