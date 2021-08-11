據知情人士透露，法商家樂福(Carrefour)計畫在未來幾周出售其台灣業務，估值大約在16億歐元(約19億美元)。

該不具名人士告知路透，該跨國連鎖超市已聘請摩根史坦利(Morgan Stanley)負責該出售交易，預計該交易將在夏季過後啟動。

據了解，家樂福已經接觸了數名潛在買家，包括私募公司，並評估他們的興趣。

家樂福以及摩根史坦利均拒絕提出進一步評論。

該歐洲最大零售商曾在六月表示，公司已經開始考慮對國外子公司進行整併或分拆的可能性。

家樂福在去年12月從亞洲的Dairy Farm手中買下頂好(Welcome)超市，成為台灣第二大超市集團。該筆交易的企業價值為9700萬歐元，包括購買224家門市商店和一個倉庫。

家樂福表示，上半年台灣地區淨銷售金額為12.6億歐元，按固定匯率計算，年增13%。家樂福也表示，新收購的頂好超市表現強勁。

儘管近幾年家樂福在台灣擴張，但家樂福也在2019年撤出中國市場，將80%的虧損業務賣給電商蘇寧。