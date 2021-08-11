光學鏡頭廠玉晶光(3406)受到新舊產品交替及匯損影響，第2季稅後盈餘為1.18億元，年減76.11%，累計上半年每股盈餘為3.56元；隨著美系客戶新機開始拉貨，玉晶光7月合併營收16.48億元，月增45.16%，為歷年同月新高，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好。

由於第2季為傳統淡季，客戶新舊機種交替空窗期，加上匯損來攪局，致使玉晶光上半年財報表現不佳，玉晶光第2季合併營收為25.38億元，年減17.84%，營業毛利為7.67億元，年減42.03%，稅後盈餘為1.18億元，年減76%，為9季來低點，單季每股盈餘為1.06元；累計上半年稅後盈餘為3.98億元，年減60%，每股盈餘為3.56元。

玉晶光因順利拿下美系客戶新機所有鏡頭，7月合併營收隨著美系客戶拉貨啟動快速攀升，7月合併營收為16.48億元，較上月增加45.16%，年成長5.37%，為109年11月以來新高，亦是歷年同月新高；累計前7月合併營收為67.5億元，較去年同期減少7.93%。

隨著美系客戶新機拉貨啟動，玉晶光目前產能吃緊，玉晶光表示，8、9月依然是需求旺季，但營收如何還是要看客戶實際拉貨力道而定。