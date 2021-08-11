美國空軍10日宣布，一架F-15C戰機在使用紅外線搜索追蹤系統（IRST）之下，首度搭配AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）進行實彈射擊，並成功擊落由F-16戰機改裝而來的QF-16靶機；由於IRST系統能夠用於偵測低雷達截面積（RCS）目標、不易受到電子干擾，且敵方難以預警，讓美軍欣喜地表示獲得「重大進展」。

根據美國空軍聲明稿，一架隸屬於第85測試與評估中隊（85th Test and Evaluation Squadron）的F-15C，5日在實彈測試中，以Block 1.5版本的「軍團莢艙」（Legion Pod）IRST系統負責探測、追蹤、標定目標，並藉由該機的AN/APG-63v3主動電子掃描陣列（AESA）雷達將資料持續傳輸給AIM-120飛彈，最後成功擊落QF-16靶機。

該中隊空對空武器與戰術主管戴維斯（Brian Davis）少校表示，這次測試對美國空軍「意義重大」，因為這證明該軍種能在不依賴雷達、不易受目標的低RCS設計或電子干擾下，對航空機進行「致命攻擊」。

美國空軍2020年便曾測試讓F-15C與「軍團莢艙」搭配試射AIM-9X響尾蛇飛彈，以及由F-16搭載該型莢艙進行飛行測試等。IRST系統是在天空的低溫環境中，被動性地偵測航空機因發動機運作、與空氣摩擦等而產生的紅外線訊號，因此不會如雷達發射雷達波一般容易遭敵方發覺、不易遭電子干擾，也能瞄準難以用雷達發現的低RCS目標，是在對抗匿蹤目標時的有力武器。

美國海空軍近年為加強空戰能力，正努力增進感測器的多樣性與性能，除F-35直接在光電瞄準系統（EOTS）中整合IRST外，F-15、F-16、F/A-18E/F等主力戰機也都持續測試新型IRST莢艙，以對抗具備強大電子干擾能力的中國大陸和俄羅斯。