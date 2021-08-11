今1架共機侵擾我西南空域 17:492021/08/11 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8電偵機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8電偵機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 快艇擱淺疑陸客偷渡 海巡找嘸人 外籍盜刷兵團又侵台 基隆上海銀行提款機遭側錄警鎖定2人 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義今起可內用 台南有條件開放夾娃娃機店 04:102021/08/10 地方新聞 馬祖水庫大補水 6個月內供水無虞 17:042021/08/10 生活 刑事局南打抓槍砲通緝男 槓上開花破「膠原蛋白」毒咖啡萬餘包 18:022021/08/10 社會 百貨秋禮越貴越夯 04:102021/08/11 焦點要聞 黃健瑋增胖15公斤 撿吳慷仁吃剩便當 04:102021/08/11 娛樂新聞 三峽惡火 女兒帶丈夫與3子女回家奔父喪 慘遇火劫3死 12:472021/08/11 社會 恐怖Delta入侵小孩世界 醫：13至17歲染疫機率增10倍 12:452021/08/11 生活 中看不中用 俄S-70獵人有大罩門 10:042021/08/11 軍事 MQ-25顯身手 波音首次驗證載人機與無人機團隊合作 12:182021/08/11 軍事 率先全台！彰化住宿型長照機構開放探親 娃娃機有條件開放 16:402021/08/11 生活 西南氣流帶走一年心血 嘉義蚵農初估損失8000萬元 18:222021/08/10 生活 政治熱門新聞 振興券方案拋震撼彈 綠委主張直接發券：免掏1千兌換 - 政治 5倍券蔡政府該發現金嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 蔡英文臉書又被灌爆 原因與這件事有關 - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 5倍券何時發？郭正亮爆綠營內幕 宅神嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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