俗話說一粒米養百樣人，每個人對於感情的態度不一，有些人理性克制，很清楚什麼最適合自己；有些人卻經常一廂情願的活在自己編織的謊言中，愈陷愈深。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座在人際關係中容易入戲太深，最後往往受傷的只是自己。

巨蟹座：

巨蟹座心思細膩，腦補能力也不容小覷，在人際交往當中，如果有人稍微對巨蟹座釋出善意，就會讓巨蟹座誤以為對方喜歡自己，甚至在對方還沒示愛之前，就在腦海中與對方過完一生，並且不斷期待對方盡早表白，不過往往到最後巨蟹座才會發現，原來一切只是自己一廂情願。

摩羯座：

摩羯座在戀愛的過程中容易入戲太深，只要感受到對方一絲的溫柔體貼，就會一股腦的將自己的熱情全數奉獻給對方，並且百般討好，渴望跟對方的感情開花結果，但無形中也會讓對方壓力不小。摩羯座在感情中完全不給自己留退路，如果對方這時選擇退縮、放手，往往讓摩羯座打擊甚深，勢必情緒萎靡好一陣子。

射手座：

射手座在感情中用情最深，面對心儀對象，對方越是不理會，射手座越是渴望接近對方，期待對方能給予自己一絲回應，甚至在兩人互動有所好轉時，射手座早已在心裡腦補出對方接受自己愛意的模樣。因此射手座務必提醒自己不要入戲太深，要懂得為自己留條後路。

雙魚座：

雙魚座在感情中最容易自我感動，面對心儀對象時，會竭盡全力的了解對方的興趣愛好，畢竟知己知彼才能感動對方，並且追愛成功。但是雙魚座往往最後才會發現，自己所付出的一切，感動的只有自己，對方並不在乎。所以雙魚座很多時候千萬不要入戲太深，陷在自己一手編織的謊言中而無可自拔，最後受傷的只會是自己。