東京奧運結束，但國內職業籃球隊正馬不停蹄提升戰力，P. LEAGUE+新隊伍高雄鋼鐵人於首屆 PLG 選秀會網羅多位新秀，球團今天(11日)正式宣布，已和選秀榜眼陳又瑋完成簽約，總教練貝瑞(DeMarcus Berry)以及球星「男模」呂政儒都很期待新血加入，貝瑞更看好陳又瑋有潛力成為台灣最佳控衛之一。

球隊即將有多位新人加入，身為球隊老大哥的呂政儒表示，每位都是很有潛力的選手，多數球員不管是友誼賽或正式比賽他都曾對過，呂政儒補充：「又瑋是我比較認識的學弟，上屆全運會我們是隊友，當時就覺得這位學弟不得了，場上雖然是最年輕的球員，卻一點也不怯場，總能冷靜處理場上狀況，不管進攻、防守都有不錯水準，加上身高比其他控球稍高，所以佔有比較好優勢，能再和他同隊打球我很開心、興奮。」

即將「南漂」的陳又瑋透露，學生時代就常去高雄比賽，對港都並不陌生，這次換個環境打球，更期待高雄的食物跟好天氣；此外，他希望能快速跟球隊磨合，做好教練交代的事項，由於隊上有呂政儒、塔克兩大指標好手，他想從前輩們身上學習處理球以及場上技巧，對於生涯首個職業賽季，他更立下「朝聯盟新人王邁進」的目標。

鋼鐵人總教練貝瑞指出，陳又瑋會是球隊即戰力，他很欣賞陳又瑋打球的IQ、戰術執行力以及防守意識，認為陳又瑋未來在球隊體系可擔任雙能衛，希望他一方面幫隊友製造機會，一方面也要有無球狀態的得分能力，他看好陳又瑋是球隊未來新星，有潛力成為台灣最好的控球後衛之一。