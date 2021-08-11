結束不久的2021莫斯科國際航展(MAKS 2021)上，蘇霍伊(Sukhoi)公司提出的單引擎輕型5代戰機「將軍」(Checkmate)成為展會的主角。據俄羅斯「航空 21.ru」 網站(https://aviation21.ru/)的報導，蘇霍伊已開始著手進行「將軍」戰機的首架原型機，它主要是地面靜態測試之用。

航空學家(The Aviationist)報導，原型機將由阿穆爾河畔共青城飛機廠（KNAAZ)負責製作，這是個相當有經驗的製造廠，包括Su-27、Su-35與Su-57戰機的主要部件都是在此完成。日前，俄國總統普丁在視察遠東地區時，特別來到共青城飛機廠參觀，瞭解新戰機的生產進度。

據俄羅斯媒體報導，靜態測試原型不會飛行，主要是實驗飛機的強度、重心位置，也在完成靜態測試之後，才會打造可飛機的原型機。

MAKS 2021 航展期間，編號75的「將軍」戰機成為會場焦點，於是許多媒體認為它可能叫Su-75，但這還不是官方名稱。理論上，它應該會先有一個實驗機編號，以T為開頭。比如Su-27的實驗機名為T-10， Su-57的實驗機名為T-50。

蘇霍伊計畫，「將軍」輕型戰機可望於 2023 年進行首飛，如果過程順利，2026年可以進入量產。它將擔任Su-57重型戰機的輔助，也將銷售給國外用戶。蘇霍伊聲稱，將軍是有人戰機，但它也會有無人駕駛的變體。