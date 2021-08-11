台南市警局長方仰寧前往警六分局座談時，基層員警踴躍發言。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

台南市警局長方仰寧11日下午與基層員警座談時，強調他的治安工作理念是有案必查、嚴辦到底、向上溯源、向下刨根，並期許幹部帶領同仁要有同理心、正面溝通，而非只是冷血公文規定公事公辦，座談過程互動熱絡。

方仰寧為落實走動管理，今天下午14時30分前往警六分局座談，除分享工作理念外，也傾聽員警的心聲。座談中，基層員警也都踴躍發言，並大膽提出自身的看法，方仰寧均一一回應、解答，還特別關心鯤鯓所長蘇炎輝的健康狀況，並期勉他以健康為重。

剛大病初癒的市警六分局鯤鯓所長蘇炎輝則感性地說，他從鬼門關走一回，感受局長方仰寧、分局長陳錦文在他生病期間大力協助，讓他感受到警察家庭的溫暖。

方仰寧認為，民眾的難題有些並非單靠警察的力量即可解決，還需有橫向協調網絡能力，透過市府各局處的力量共同處理。台南市的警力在6都中相對較少，治安挑戰須跨域、跨分局、跨所整合，發揮團隊力量，才能事竟其功。他也要求分局落實清查轄內不良份子聚合地點，並提升員警調閱監視器的能力，案件發生要能整合調帶能量，如此才能迅速破案。

方仰寧還說，目前是全民監督的時代，幹部要以身作則，不斷對同仁耳提面命，謹言慎行，所作所為要能符合民眾的期待；他也期許幹部帶領同仁要有同理心，主動幫同仁解決他的困難，面對面溝通，了解其立場、需求，共同率領同仁面對各項治安挑戰。

方仰寧上任至今落實走動式管理，除前往各分局傾聽同仁需求，還購買清槍桶、電擊槍配發給第一線同仁使用、裝設置物櫃、衛浴設備，改善派出所員警服勤環境。