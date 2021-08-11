嘉義市嘉北國小親子用「科學寶盒」自種菇類，一家人自煮健康管理 。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府送「科學寶盒」給國中小學生，親子宅在家一起做出好感情。（嘉義市政府提供）

嘉義市今年科學168教育博覽會因防疫而取消實體活動，改為送出83款約2萬1000個「科學寶盒」，每所國中小學校有不同款式的科普材料盒，讓親子宅在家玩個夠，9月開學後各校比賽並發表成果。

嘉義市政府教育處長林立生指出，黃敏惠市長非常重視科普教育，每年暑假舉辦的科學168博覽會有來自各地的學子參加，是親子都期待的科普活動，今年因應防疫，改為以「雙手萬能，科學在手」主題，由各國中小學校依各學齡開發適齡的「科學寶盒」送給每位學生。

林立生說，共送出83款、2萬1000個科學寶盒，裡面有生活、科技、創客等多樣化的科普材料，附有說明書、Qrcode、心得記錄本，希望親子一起動腦共做，遇到問題有教學指引，9月1日開學後，9月6日至17日陸續舉辦成果發表暨校際競賽。

嘉北國小的「科學寶盒」是老師們到化工材料行、找尋材料、自製使用說明書，配合前導課程，從無到有，「玩具很土，但很有感情」，如種植香菇、照顧獨角仙幼蟲、運用硫酸銅製作結晶體、透過人體導電原理組裝光劍等。

林森國小鄰近北排主幹源頭，積極發展水資源永續特色課程，結合這次「科學寶盒」推出多組科學實驗，包含「空氣抽水機」藉由虹吸作用產生壓力差、「神奇太陽爐」引導孩子光有聚焦、發散的特性，「驚光寶盒」是了解看不見的電流，如何被運用在生活當中，提供學生學習科學的方法與策略，培養自主學習能力。