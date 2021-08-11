國內近日連續大雨，造成中南部等多處傳出災情，外界質疑政府治水並未超前部署，且前瞻預算的水資源經費並未花在刀口上。行政院長蘇貞昌今日於臉書回應，前瞻計畫水環境建設2040億，當中和水資源、治水相關的就佔86％，絕非外界所宣稱的花在環境美化上。

蘇貞昌表示，前瞻計畫水環境建設一到四期共2040億預算，攸關全國水資源工程就佔了875億，用來開發各種水資源、加強水庫集水區的保育、闢建各區水資源調度的聯通幹管，以及改善離島及無自來水地區的供水問題。

蘇貞昌指出，攸關治水的縣市管河川及區域排水整體改善，也編列了884億，加上上述的875億，兩者合計就佔了「水環境建設」的86％。

蘇貞昌說，日前網路節目所拍攝的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」，就是前瞻建設「水環境建設」中的重點項目，投入預算約51億元。

蘇貞昌表示，面對極端氣候，中央和地方會持續合作，一起面對問題、改善問題。但全國各地還有許多辛苦的工作同仁，為了改善台灣的民眾飲水和治水，在艱難的環境中辛勤工作，不該被外界簡化為「環境美化」。